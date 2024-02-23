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Samsun'da otomobil çarptı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

S.P'nin (23) kullandığı 55 AEN 159 plakalı otomobil, Kemal Paşa Mahallesi Stad Caddesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Trafik Kazaları Güncel Haberler

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