Samsun'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Tuncay E. idaresindeki 06 DHY 035 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi önünde üst geçidin ayağına çarparak savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nuri E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan Ç. yönetimindeki 61 AFS 874 plakalı tır ise Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde önünde seyreden ve aniden yavaşlayan otomobile çarpmamak için manevra yapınca sol şeritte seyreden Mehtap İ'nin (27) kullandığı 28 AE 774 plakalı otomobile yandan çarptı.

Savrulan otomobil, refüje çıkarak elektrik panosuna çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehtap İ. ile yanında bulunan Emine Z. (53) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.