Samsun'da "Kütüphane Söyleşileri" devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl 4'üncüsü yapılan "Kütüphane Konuşmaları" adlı söyleşiler devam ediyor.

Kütüphaneler Haftası'nda "Kütüphane Bizim Neyimiz Olur?" konulu söyleşinin konuğu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın oldu.

Gazi Halk Kütüphanesindeki söyleşide, öğrenciler ve okurlarla bir araya gelen Aydın, kütüphanelerin önemine işaret etti.

Akıllı telefonların birçok alanda neşriyatın yerini aldığını ifade eden Aydın, yine de kitapların yerinin doldurulamayacağını vurguladı.

Kitabın tarihsel serüvenine de bakılması gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Kitabın ciltlenmesinden resimlenmesine kadar, içerdiği yazıya kadar her bileşeninin analizi, yazılış amacı ve nerede nasıl tutulduğu, kimin okuduğu, dönemin ideolojik ve dini inançlarını ve okuyucunun içindeki metinle etkileşime girip girmediğini de biz öğreniyoruz. Yani dönemsel olarak kitaplara baktığınız zaman, aynı zamanda siz o kitapların yazıldığı tarihteki kültürü öğreniyorsunuz, dini yapıyı öğreniyorsunuz. Kitap sadece size bilgili olmayı değil, aynı zamanda geçmişin nasıl yaşandığını, oradaki insanların inançlarını, kültürlerini, sosyal yaşamlarını, ekonomik düzeylerini de gösteriyor."

Rektör Aydın, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha düşük maliyetlerle kitap basılmasının ardından, ulaşılabilirliğin arttığına işaret ederek, "Günümüzde kütüphanelerde, okuduklarımızdan hatta okuyabileceklerimizden çok daha fazla kitaba sahibiz. Belki de dünyada sayısı arttıkça değeri azalmayan şey kitaptır diye düşünüyorum." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da bugüne kadar "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında 140 program gerçekleştirdiklerini belirtti.

İpekdal, kent genelinde 16 kütüphanede düzenledikleri programlarla amaçlarının, kentin ilim ve fikir insanlarını şehrin insanlarıyla buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.