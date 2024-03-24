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Samsun'da Komşusunun Evinde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iftar davetine giden komşusunun evini soyan kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 538. Sokak'ta yaşayan Ş.D. (40) polis merkezine başvurarak, elbise dolabının içindeki 5 burma bilezik, 2 geniş bilezik, 2 çocuk bileziği, 1 künye, 1 kolye, 200 avro ve 75 bin liralık senedin çalındığını belirterek yardım istedi.

Şikayet üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler durumundan şüphelendikleri komşu S.A'yı (24) takibe aldı.

Polis ekipleri, kuyumcuda altın bozdurduğunu tespit ettikleri S.A'yı yakaladı.

Konut dokunulmazlığını ihlal ve evden hırsızlık suçlarından gözaltına alınan ve işlemleri için polis merkezine götürülen S.A'nın, ifadesinde, komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri öğrendiğini ve iftara gitmesi üzerine anahtarı alarak eve girdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

S.A'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, para ile arkadaşı R.D'nin (23) üzerine 400 bin liraya araç satın aldığı da öğrenildi.

Ekipler, kalan 33 bin 300 lira ve kuyumcuya bozdurulan altınlar karşılığı 1105 avro ile satın alınan aracı ele geçirdi. Elde edilen paralar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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