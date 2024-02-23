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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Adem İ. (19) yönetimindeki 55 JJ 350 plakalı otomobil, Gazi Paşa Mahallesi Hal Caddesi'nde seyir halinde ilerlerken, Nizamettin C.'nin (43) kullandığı 16 TC 704 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem İ.'nin kullandığı otomobil, park halindeki traktör römorkuna çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarlaya devrilen otomobil içindeki yolcu İsmail Ç. (18) başından yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı yolcu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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