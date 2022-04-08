Samsun'da firari hükümlü yakalandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.U'nun (45) Sungurlu Mahallesi Ülker Sokak'taki bir inşaatın yakınlarında olduğunu gördü.

"Dur" ihtarına uymayan Y.U, inşaata girerek saklandı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Y.U. yakalandı.