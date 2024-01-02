Samsun'da bir kişi parkta hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti.

İlçenin 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda Mustafa Akıncı, bir anda yere yığıldı.

Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akıncı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.