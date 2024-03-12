Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta E.A. ile M.A.D. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A, bıçakla M.A.D'yi yüzünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.