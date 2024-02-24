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Samsun'da Apartman Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve bina sakinleri bir süre mahsur kaldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı Ünver Apartmanı'nın 6'ncı katında K.M'ye ait dairenin yatak odasında yangın çıktı.

Alevlerin bir anda evi sarması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Apartmanın merdiveninin dumanla dolması nedeniyle bina sakinleri evlerinde bir süre mahsur kaldı.

Dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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