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Samsun'da Ahırda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde bir eve bitişik olan ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SAMSUN'da ahırda çıkan yangın, bitişindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde bir eve bitişik bulunan ve içinde samanlığın da olduğu ahırda, yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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