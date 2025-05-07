Şam'da İlk Uluslararası Yapı-İnşaat ve Enerji Fuarı Açıldı

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, çok sayıda Türk şirketinin katıldığı ilk Uluslararası Yapı- İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın açılış törenine, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve Şam'daki bazı yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri ile üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriyeli bakanlarla Türk stantlarını gezdi.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Şam'daki ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, 11 Mayıs'a kadar ziyaretçi ağırlayacak.

"200'e yakın şirketimiz katılıyor"

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı'yla Suriye'de devrimin ilk gününden itibaren beraber çalışıyoruz." dedi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin Suriye'de problemlerin çözümünde ciddi roller aldığını vurgulayan Köroğlu, Türkiye'den birçok devlet kurumunun Suriye'de çalışmalar yaparak eksiklikleri tespit ettiğini ve acil insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için de insani yardım kuruluşlarının bütün güçleriyle çalıştığını söyledi.

Köroğlu, Suriye'de devrimden sonra Şam'da ilk kez büyük bir fuarın yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye de çok güçlü bir katılımla bu fuarda, 200'e yakın şirketimiz katılıyor. Bu, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasına verdiği önemi çok güçlü bir şekilde gösteriyor. İnşallah bu şirketlerimiz ve tabii devlet kurumlarımız hızlı şekilde Suriye'nin yeniden yapılanması için hem altyapı hem ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalara devam edecektir. Şirketlerimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."

"Bu fuar, Türkiye'nin bir ihracat çıkarmasıdır"

Meridyen Fuarcılık Genel Müdürü Oğuz Yalçın da Türkiye'den yapı, enerji ve elektrik malzemesi üreten firmaların 15 yıl sonra ilk kez Şam'daki bir fuara katıldığını belirterek, "Bugün fuarımızı açtık. Bu fuar, Türkiye'nin bir ihracat çıkarmasıdır. Birçok sektörden firmalar fuarımıza katılıyor, kaliteli ürünlerini Suriye'deki profesyonellerin algısına sunuyor." dedi.

Oğuz, gelecek aylarda Suriye'de farklı sektörlerde benzer fuar etkinlikleri yapacaklarını kaydetti.