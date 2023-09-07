Sakaryalı Çiftçiler, Mısır Alım Fiyatını Kent Meydanı'nda Protesto Etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Mısır Üreticilerinin Bulunduğu Seçim Çevrelerinde...

Sakarya’da çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından mısır alım fiyatının ton başına 6 bin lira olarak açıklanmasını Kent Meydanı’nda protesto etti. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Bir önceki yıl ton başına 5 bin 700 TL olarak belirlenen mısır müdahale alım fiyatının yüzde 5,3 artışla 6 bin TL olarak belirlenmesinin, hangi kriterlere dayanarak yapıldığını anlamak mümkün değildir. Ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 60’ların üzerinde olduğu, üretim girdilerimiz olan mazot, gübre, tohum, ilaç gibi ürünlerde yüzde 100’lere yakın artışların yaşandığı bir ortamda açıklanan bu fiyat üreticilerimize bir ceza olarak algılanmıştır" dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Sakarya'da çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından mısır alım fiyatının ton başına 6 bin lira olarak açıklanmasını Kent Meydanı'nda protesto etti. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde ve sonrasında 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, mısır üreticilerinin bulunduğu seçim çevrelerinde şahsınıza ve partinize yüzde 80 civarında oy desteği verilmiştir" dedi.

TMO, bu yıl için mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak açıkladı. Sakarya'da çiftçiler, beklentilerinin altında kalan mısır alım fiyatını Kent Meydanı'nda bugün protesto etti. Eyleme CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de katıldı. Çiftçiler adına konuşan Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, açıklanan fiyatın mısır üreticilerinde büyük bir hayal kırıklığına sebep olduğunu belirtti. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÜRETİCİLERİMİZE CEZA OLARAK ALGILANMIŞTIR: Bir önceki yıl ton başına 5 bin 700 TL olarak belirlenen mısır müdahale alım fiyatının yüzde 5,3 artışla 6 bin TL olarak belirlenmesinin, hangi kriterlere dayanarak yapıldığını anlamak mümkün değildir. Ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 60'ların üzerinde olduğu, üretim girdilerimiz olan mazot, gübre, tohum, ilaç gibi ürünlerde yüzde 100'lere yakın artışların yaşandığı bir ortamda açıklanan bu fiyat üreticilerimize bir ceza olarak algılanmıştır. Mısır hasadının başladığı ve bitmek üzere olduğu Adana, Hatay gibi illerde serbest piyasada fiyatlar ton başına 5 bin-5 bin 200 TL aralığında seyrettiği düşünüldüğünde oluşan bu fiyatlarla üreticinin elde edeceği kazançla geçinebilmesi, borcunu ödeyebilmesi ve bir sonraki sezon için üretim yapabilmesi mümkün değildir. 2023 yılı müdahale alım fiyatının açıklanmasından sonra üreticilerimizden gelen tepkiler ve talepler, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız tarafından da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Sayın Tarım Bakanımıza bu talepler ve tepkiler iletilmiştir.

ÜRETİCİLERİN TEPKİLERİ PARTİLERE İLETİLDİ: Yine Sakarya Ziraat Odaları olarak ilimizin tüm milletvekillerine, parti il başkanlarına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına, ilçe belediye başkanlarına üreticilerimizin tepkisi ve talepleri iletilmiştir. Yazılı ve görsel basına yaptığımız açıklamalarla bu tepki ve talep kamuoyuna duyurulmuştur. Mısır müdahale alım fiyatının yukarı yönde revize edilmesi ya da üreticilerimize ton başına 2 bin TL destek verilmesi yönündeki taleplerimiz maalesef bugüne kadar karar vericiler nezdinde karşılık bulmamıştır. Çiftçilerimizden gelen talep üzerine Sakarya Kent Meydanı'nda bir kez daha çiftçilerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Tarım Bakanımıza seslenmek ve çağrımızı iletmek için toplandık. Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde ve sonrasında 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, mısır üreticilerinin bulunduğu seçim çevrelerinde şahsınıza ve partinize yüzde 80 civarında oy desteği verilmiştir.

TON BAŞINA 2 BİN TL DESTEKLEME İSTİYORUZ: Sayın Cumhurbaşkanımız, mısır üreticileri yağmurla, çamurla, kuraklıkla, hastalık ve zararlılarla mücadele ederek ülkesi ve kendisi için üretmiş, üstüne düşeni yerine getirmiştir. Şimdi sizden de emeklerinin, alın terlerinin ve aldıkları riskin karşılığı olacak, geçinebilmelerini, borçlarını ödeyebilmelerini ve bir sonraki üretim sezonunda tarlalarını ekebilmelerini sağlayacak koşulları oluşturmanızı beklemektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sakarya Kent Meydanı'ndan, üreticiler olarak sizden talep ediyoruz. 2023 yılı mısır müdahale alım fiyatlarını üreticinin beklediği fiyat yönünde yukarı yönde revize edilmesini ya da ton başına 2 bin TL destekleme ödemenizi istiyoruz.

SAKARYA OVASI, KAVAK HALİNE GELECEKTİR: Sorumluluk sahibi Ziraat Odası Başkanları olarak daha önceki açıklamalarımızda uyarmıştık, bugün bir kez daha Sakarya Kent Meydanı'ndan uyarıyoruz. Mısır alım fiyatlarının üreticiyi kazandırmaması halinde ülkemizin en değerli tarım havzaları arasında yer alan Sakarya Ovası, önümüzdeki yıldan itibaren çok yıllık dikili fındık ve kavak alanları haline gelecektir. Bu da ülkemiz adına önemli bir kayıp ve tehdit oluşturacaktır. Bugün Sakarya Kent Meydanı'ndan yaptığımız çağrının Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere karar vericiler nezdinde olumlu karşılık bulmasını bekliyor, önümüzdeki günlerin ülkemiz ve çiftçimiz için bol, bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz."