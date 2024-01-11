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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi

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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise yağışın sürdüğü bölgelerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor Bu çerçevede, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Beyaz gelinliği giyen bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise yağışın sürdüğü bölgelerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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