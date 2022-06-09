Sakarya'daki 2 plaja bu yıl da mavi bayrak verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'daki 2 plaja bu yıl da mavi bayrak verildi

AA - Uğur Subaşı - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'daki 2 plaja bu yıl da mavi bayrak verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahillerde yapılan incelemeler sonucunda Sahil Park ve 32 Evler plajlarına bu sezon da mavi bayrak verildiği bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahillerde yapılan incelemeler sonucunda Sahil Park ve 32 Evler plajlarına bu sezon da mavi bayrak verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından kuzey sahillerinde turizm dönemi başlamadan önce yağmur suyu ve kanalizasyon altyapılarının yenilendiği, üst yapı için de bölgenin dokusuna uygun işlemler yapıldığı belirtildi.

Karasu'da her yaz sezonunda binlerce vatandaşın misafir edildiği Sahil Park'ın yanında bulunan 150 metre uzunluğundaki Sahil Park Plajı ile yine aynı şerit üzerinde yer alan 150 metre uzunluğa, 80 metre genişliğe sahip 32 Evler Plajı'nda çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.

Mavi bayrak için her yıl denetleme yapan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) bölgede yaptığı incelemeler sonucunda, bu yıl da 2 sahile mavi bayrak verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillerde görev alacak tüm ekiplerin sezona hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Mülakatlar sonucu belirlenen en profesyonel cankurtaranlarımıza eğitimlerini verdik. Sahilde 'sıfır kayıp' hedefiyle her saniye nöbette olacaklar. Tüm misafirlerimize güzel kuzey ilçelerimizi gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini ifade ediyor, hayırlı sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title