Sakarya'da Su Altı Canlılığı Araştırması: Dalışlar Gerçekleştirildi

Sakarya'nın su altı canlılığı ve faunasının kayıt altına alınması için Kaynarca ilçesindeki Okçular Göleti'nde dalış gerçekleştirildi.

Tüplü ve serbest dalış uzmanı Mahmut Pir'in de eşlik ettiği dalışta 5 metre derinliğe kadar inen gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun, kerevit, benekli su kaplumbağası, midye, yayın ve turna balıkları gibi canlıları görüntüledi.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, dalışların Sakarya'nın su altı canlılarının ve faunasının kayıt altına alınması kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, Ekonomi Gazetesi ve Karmetal SAWlutions işbirliğinde gerçekleştirilen dalışlarda canlı türlerinin varlığı, dağılım gösterdikleri bölgeler, yaşadıkları derinlik ve su sıcaklığı gibi bilgilerin elde edildiğini kaydetti.

Bu bilgilerin Türkiye Su Altı Canlıları Platformunun (TUSACAN) "www.tusacan.org" sitesine girilerek Türkiye'nin deniz ve iç sularındaki canlı envanterinin oluşturulmasına katkı sağlandığını aktaran Coşkun, ayrıca üniversiteler ve araştırmacılar için önemli bir görsel envanter oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan da içinde barındırdığı canlı türlerinin görüntülenmesinin Okçular Göleti'ne ve Kaynarca turizmine ayrı değer katacağını ifade ederek, başta Coşkun olmak üzere bu sürece katkı veren herkese teşekkür etti.