Sakarya'da raylı sistem hattı için protokol imzalandı

Sakarya'da raylı sistem "Kampüs-Çarşı" etabı için protokol imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Ulaştırma Bakanı Albdülkadir Uraloğlu'nun incelemesi sonrası yatırım programına alınarak Resmi Gazete'de yayımlanan projenin "Kampüs-Çarşı" etabı için yapım protokolü imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, projenin ilk etabı için protokolü Yüce ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün imzaladığı belirtildi.

Programda konuşan Yüce, Sakarya ulaşımının raylı sistem projesiyle devrim yaşayarak muasır seviyelere ulaşacağını ifade etti.

Yüce, 2022 itibariyle tamamlanan "Sakarya Ulaşım Ana Planı" güncellemesi sonucunda raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdıklarını anlatarak, "Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek devrim niteliğinde adım olan raylı sistem sayesinde şehrimizin ulaşımını muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllardır süren emeklerimizin ve stratejik planlamamızın bir sonucudur. Bunun gündeme alınması ve gerçekleşmesi için çok çalıştık. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu projemize de adımızı yazdırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Raylı sistem hattının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayarak şehrin ana güzergahlarından Kudüs Caddesi, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı ve Üniversite Caddesi'nden geçerek SAÜ ile SUBÜ kampüs bölgesine ulaşacağını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bakanlar kurulu kararıyla, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız arasında yapılan bu protokol kapsamında Gar Meydanı- Kampüs Raylı Sistem Hattı'nın projelendirilmesi, sonrası yapım işlerinin gerçekleştirilmesi ve araç alımının gerçekleştirilmesi işlemleri, bakanlık imzaları sonrası devredilmiş olacaktır."

Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyigün de projeyi ivedilikle yürüteceklerini aktararak, çalışmanın Sakarya halkına hayırlı olmasını temenni etti.