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Sakarya'da Otomobil Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

Sakarya'da Otomobil Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul Caddesi'nde gece saatlerinde seyrederken Limandere mevkisinde yoldan çıkan İ.G. idaresindeki 54 ES 828 plakalı otomobil, taklalar attıktan sonra devrildi.

Elektrik direğine çarparak durabilen aracın motor kısmının bir bölümü, kazanın etkisiyle koptu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.S, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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