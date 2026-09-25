Sakarya'da organik aronya projesiyle 16 üreticiden 40 ton ürün bekleniyor

Sakarya'da son yıllarda üretim alanı genişleyen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın değeri organik tarımla artıyor.

Yaklaşık 265 dekarlık alanda aronya yetiştiriciliği yapılan kentte, Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen "Üzümsü Meyvelerde Organik Tarım Projesi" martta hayata geçirildi.

Güvenilir gıda üretiminin ve aronyanın katma değerinin artırılması hedeflenen proje, kent genelinde 16 üreticiye ait 50 dekarlık alanda uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında aronya yetiştiricilerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi, organik gübre desteği sağlandı.

Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen ve hasadına başlanan aronyadan yaklaşık 40 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

"Projeyi geliştireceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, Bakanlığın ülke genelinde uyguladğı organik tarımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi kapsamında kent genelinde 265 dekarlık aronya bahçesinin 50 dekarına 16 üreticiyle organik üretimi yaygınlaştırma projesini başlattıklarını söyledi.

Projenin içeriğinden bahseden Baş, "Proje kapsamında başlangıçta eğitim faaliyetlerimiz, gezilerimiz oldu. Daha sonra proje kapsamında 16 üreticimize organik gübre verdik, sertifikasyon kuruluşuna yatan ücretlerini karşıladık, budama makası hediye ettik. Sürecimiz devam ediyor ve inşallah geliştireceğiz." dedi.

Aronyanın antioksidan özelliğiyle öne çıktığını dile getiren Baş, "Bundan dolayı rağbet gören bir ürün. İlimizin arazi yapısını, parsel büyüklüklerini de göz önüne alarak aronyanın yaygınlaştırılmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı tercih ettik. Aronya üretimi gittikçe yaygınlaşıyor. Burada önemli olan, organik üretimin yaygınlaştırılması kısmı. Güvenli gıda, izlenilebilirlik, kaynağına kadar gidebilme gibi konular Bakanlığımızın takip ettiği konular. Bundan dolayı organik üretimin geliştirilmesini teşvik edeceğiz." diye konuştu.

"Aronyadan 25 kalem ürün üretiliyor"

Projede yer alan üretici 60 yaşındaki Cemil Şengül de sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla yoğun talep gördüğü için aronya yetiştirmeye karar verdiğini kaydetti.

Aronyanın Kuzey Amerika kökenli bir meyve olduğunu belirten Şengül, "Ülkemize uyum sağlayan, ilaç istemeyen, dış parazit hastalıklara karşı yüksek dayanım gösteren bir ürün. Biz bunu her ne kadar kendi kendimize ilaç kullanmadan yapsak da resmileştirmek adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde organik tarım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aronyadan 25 kalem ürün üretiliyor. Bunun endüstriyel hale gelebilmesi için fabrika gerekiyor. Bu 25 kalem ürünü bir arada üretebilen üreticimiz şu anda yok. Kimisi meyve suyu yapıyor, kimisi marmelat, reçel yapıyor, kimisi öz, kimisi sirke yapıyor. Bu gibi dağılımla ürünü değerlendirmeye çalışıyoruz. 6 dönüm tarlamdan bu yıl 8 ton ürün çıkar." ifadelerini kullandı.

Şengül, aronya üretiminin geliştirilerek katma değerinin artırılmasıyla hem üreticilerin gelir elde etmesinin hem de alternatif tarım ürünlerinin çeşitlenmesinin mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA