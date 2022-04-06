Sakarya'da öldürülen çift ile oğulları toprağa verildi

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada Çetin Güler'in (54) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü ağabeyi Bedri (65), yengesi Duriye (62) ve yeğeni Tuncay Güler (24) toprağa verildi.

Olay, dün iftar vaktinde Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler, yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler'i vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu.

Polis, olayın ardından kaçan Çetin Güler'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.