Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, bu yıl programı Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi olarak icra ettiklerini söyledi.

Aydın, Kudüs'ün kendini hatırlattığı belirterek, "Dünyanın gözünün önünde işlenen bu insanlık suçunun ardında 'Ben buradayım.' dedi. Hem de öyle bir dedi ki sadece Müslümanları değil gayrimüslimleri de ayağa kaldırdı. Geçmişte olduğu gibi Kudüs bizim olacak biiznillah. Biz bunu Kudüs'ün fethinde gördük. Biz bunu Mekke'nin fethinde gördük. Muhammed'in evlatları nereden çekildiyse mutlak ve muhakkak oraya geri dönmüştür." diye konuştu.

Kudüs mücadelesinin 1400 yıldır devam ettiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Unutmayın bir düşüncenin fikri kanıtlarını ne kadar geriye götürürseniz düşünceniz o kadar kuvvetli olur. Bugün bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar. Bugün Kudüs deyince Mekke deyince İsfahan, Suriye, Türkistan deyince en geniş ifadeyle bilad-ı İslam deyince ümmetin hafızasına atıfta bulunuyoruz. Başta Kudüs ve Mekke olmak üzere bu topraklar coğrafi kara parçaları değildir. Bu topraklar imanın izhar ve ilanıdır. Bilad-ı İslam bir yaşam biçimidir. Gazze bir duruştur, bir çizgidir. Gazze bizim için bir pazardır. Ahiret provamızı yaptığımız bir pazar."

Etkinlikte, sinevizyon ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi, şiir okundu.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.