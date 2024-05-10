Sakarya'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Sakarya'nın bazı ilçelerinde gün içerisinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın, kentin güney kesimleri olan Hendek, Akyazı, Erenler, Karapürçek, Arifiye, Sapanca, Pamukova, Geyve ve Taraklı'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.