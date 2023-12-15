Sakarya'da Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi Açılıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 22 Aralık'ta "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraftan oluşan sergi, Kocaali 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda izlenime sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, "İsrail'in yapmış olduğu katliamları bütün dünyaya duyurmak, ilçemizde de bu sağduyuyu diri tutmak, Hz. İbrahim'e 'su taşıyan karınca' misali, safımızın belli olması adına Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle 'Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi' çalışması düzenliyoruz. Bütün hemşerilerimiz davetlidir." ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Aralık'taki açılışın ardından 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.