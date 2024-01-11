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Sahipsiz köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki duvar arasına sıkışan sahipsiz köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde iki apartmanın arasına köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, iki binanın duvarları arasına sıkışan hayvanı kurtardı. Yaralı olmadığı anlaşılan köpek salıverildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki duvar arasına sıkışan sahipsiz köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde iki apartmanın arasına köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, iki binanın duvarları arasına sıkışan hayvanı kurtardı.

Yaralı olmadığı anlaşılan köpek salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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