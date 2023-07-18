Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına Yeni Atama

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına atanan Binbaşı Tolga Coşkun görevine başladı. Devir teslim törenine Vali Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer katıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına atanan Binbaşı Tolga Coşkun'un, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Dr. Murat Sezgin'in, görevini Binbaşı Tolga Coşkun'a devretmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik katıldı.

Vali Yazıcı, Albay Sezgin'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, görevi devralan Binbaşı Coşkun'un da denizlerin ve sahillerin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaları devam ettireceğini belirtti.

Programda Yazıcı, Binbaşı Tolga Coşkun'a Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Forsu'nu takdim etti.