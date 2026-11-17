(İSTANBUL)- Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı toplam bütçe teklifi 1 trilyon 967 milyar liraya ulaşırken, personel ödeneğindeki yaklaşık 250 milyar liralık artışın ne kadarının mevcut mali yükümlülüklere, yeni istihdama ve kalıcı ücret iyileştirmelerine ayrılacağı sorusu öne çıkıyor. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının nöbet ücretleri, ek ödemeleri ve alım gücüne ilişkin beklentileri sürerken, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), bütçe kaynaklarının çalışanlara ve sağlık hizmetlerinin kapasitesine etkisinin somut verilerle açıklanmasını istiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2027 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi; sağlık çalışanlarının ekonomik hakları ve istihdam politikaları açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bakanlığın 2026 yılı başlangıç personel ödeneği 863,6 milyar lira düzeyindeyken, 2027 yılı teklifinde bu tutar yaklaşık 1 trilyon 114 milyar liraya ulaşıyor. Yaklaşık 250 milyar liralık nominal artışa rağmen, söz konusu kaynağın mevcut personel yükümlülükleri, yeni kadrolar ve kalıcı ücret düzenlemeleri arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin ayrıntılar önem taşıyor.

2027 yılı bütçesinde personel giderlerine ayrılan kaynağın yalnızca toplam tutar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, bütçe artışının çalışanlara ve hizmet kapasitesine etkisinin ayrı ayrı ortaya konulması çağrısında bulundu.

"PERSONEL ÖDENEĞİNİN NEREYE HARCANACAĞI AÇIKLANMALI"

Personel ihtiyacının kurumların gerçek iş yüküne göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Özlem Akarken; Personel Dağılım Cetveli'nin yalnızca mevcut kadro sayılarına değil, hasta ve işlem yoğunluğuna, vaka ağırlığına, nöbet düzenine ve fiilen görev yapan personel kapasitesine dayanması gerektiğini belirtti. Akarken, "Artışın çalışanlara ve hizmet kapasitesine ne ölçüde yansıyacağını görmek için mevcut yükümlülüklerin, yeni istihdamın ve kalıcı ücret iyileştirmelerinin bütçe karşılığı ayrı ayrı açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı. Akarken, farklı illerden seçilecek şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde iş yüküne dayalı personel planlamasının pilot olarak uygulanmasını önerdi.

"NÖBET VE EK ÖDEME SİSTEMİNDE ŞEFFAFLIK SAĞLANMALI"

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece, hafta sonu ve resmi tatillerde üstlendiği sorumlulukların ücretlendirme sisteminde karşılık bulması gerektiğini belirten Akarken, mevcut nöbet ve ek ödeme düzenlemelerinin çalışanların fiili çalışma koşulları dikkate alınarak geliştirilmesini istedi. SAHİM-SEN'in beklentisinin; yapılan çalışmanın karşılığının verilmesi, düzenli gelirin güçlendirilmesi ve ödeme hesabının çalışan tarafından denetlenebilmesi olduğunu vurgulayan Akarken, icap nöbetinde hazır bekleme ile çağrı üzerine yapılan fiili çalışmanın ayrı kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Ek ödeme sistemindeki taban ödemenin güçlendirilmesi ve düzenli ödemelerin emekliliğe yansıtılmasına yönelik mali çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Akarken, çalışanların bordrolarında ödeme katsayılarını, kesinti gerekçelerini ve itiraz yollarını açık biçimde görebilmesinin önemine dikkat çekti. Sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personelin gece bakım hizmetleri, gözetim sorumluluğu ve kriz müdahaleleri gibi çalışma koşullarının da ücretlendirme politikalarında dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

"ENFLASYON KARŞISINDA NET ÜCRET KORUNMALI"

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan SAHİM-SEN Genel Başkanı, TÜİK'in Ekim 2026 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,77'ye ulaştığını; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundaki yıllık artışın ise yüzde 40,24 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. 2027 yılı için kamu görevlilerine yönelik ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 oranında artış kararlaştırıldığını, bu oranlara enflasyon farkının dahil olmadığını belirten Akarken, çalışanların gelirlerinin yalnızca açıklanan zam oranlarıyla değil, yıl boyunca ellerine geçen net ücret ve zorunlu yaşam giderleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SAHİM-SEN olarak enflasyon farkının üçer aylık dönemlerde hesaplanmasını, vergi dilimlerinin net ücret üzerindeki etkisinin azaltılmasını ve geçmiş alım gücü kayıplarının telafisi için kalıcı taban ücret iyileştirmesi yapılmasını önerdiklerini belirten Akarken, özellikle barınma maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde lojman ve barınma desteği, gece vardiyalarında güvenli ulaşım ve vardiyalı çalışanlar için çocuk bakım hizmetlerinin de bütçe planlamasına dahil edilmesini istedi.

"BÜTÇENİN ÇALIŞANA KATKISI SOMUT VERİLERLE ÖLÇÜLMELİ"

2027 yılı bütçesinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanları açısından sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirten Akarken, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uygulama sonuçlarını TBMM'ye sunması çağrısında da bulundu.

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, yanıtlanmasını istedikleri temel soruları şöyle sıraladı:

"2027 personel ödeneğinin ne kadarı mevcut mali yükümlülüklere, ne kadarı yeni istihdama, ne kadarı kalıcı ücret iyileştirmelerine ayrılmıştır? İş yüküne dayalı personel ihtiyacı hangi hastanelerde ve hangi takvimle ölçülecek, sonuçlar atama planına ve gelecekteki eğitim kontenjanlarına nasıl yansıtılacaktır?"

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının net gelirlerindeki değişimin, personel açıklarının, fazla nöbet yükünün ve vatandaşların hizmete erişiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akarken, bütçe kaynaklarının çalışanlara ve kamu hizmetlerine sağladığı katkının ancak bu şekilde ölçülebileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA