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Sağlık Bakanlığı: "Mhrs Randevularına Yönelik Herhangi Bir Kota Getirilmesi Söz Konusu Değildir"

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Sağlık Bakanlığı: 'Mhrs Randevularına Yönelik Herhangi Bir Kota Getirilmesi Söz Konusu Değildir'

Sağlık Bakanlığı, “Devlet hastanelerinden aylık yalnızca 3 randevu alınabiliyor” iddialarıyla ilgili “Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, "Devlet hastanelerinden aylık yalnızca 3 randevu alınabiliyor" iddialarıyla ilgili "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, "Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı" iddiaları ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle:

"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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