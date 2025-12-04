Haberler

Bakan Memişoğlu: Türkiye, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda

Bakan Memişoğlu: Türkiye, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda
Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankırı ziyaretinde Türkiye'nin sağlık altyapısının dünya genelinde en iyi seviyeye ulaştığını vurguladı. Çankırı'da yeni sağlık tesislerinin açıldığını ve sağlık turizmine yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu vizyonumuzu gerçekleştirme aşamasındayız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretler için Çankırı'ya geldi. İlk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ve protokol üyeleri karşıladı. Vali Taşolar ile beraberindeki heyetle görüşüp kent hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çankırı'daki sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, yatırımları değerlendireceklerini söyleyip, kentteki yatırımlara değinerek, "Çankırı'da 16 tane 1'inci basamak, 13 tane 2'nci basamak olmak üzere şimdiye kadar 29 tane sağlık tesisi hizmete açtık. Sağlıkla ilgili iyi yerlere geldi Çankırı. 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli seviyeye ulaştırdık. İnşallah 2026'da milletimizin hizmetine sunacağız. Bu hastanemiz şimdiki devlet hastanemizle birleştiği zaman, yaklaşık 700 yataklı bir sağlık fiziki yapısına ulaşmış olacak. Altyapı ve kapasite olarak, 700 yataklı eğitim araştırma hastanesi fonksiyonunu görebilecek bir fiziki sağlık altyapısına ulaşmış olacak Çankırı. Aynı zamanda artık çevreye hastasının gitmeyeceği, sağlıkla ilgili her türlü hizmeti sunabilecek hale gelecek" dedi.

'30 TANE MOBİL RÖNTGEN CİHAZINI TESLİM ALDIK'

Türkiye'nin sağlık altyapısının dünyada örnek olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye sağlık altyapısı anlamında dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda. Onun için de 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu vizyonumuzu gerçekleştirme aşamasındayız. Artık Türkiye'de tamamen yerli kendi cihazımızı üretip, teknolojisini yapabilir hale geldik. Dün 30 tane mobil röntgen cihazını teslim aldık. Bundan sonra da artık Türkiye'de üretilen her türlü ileri teknoloji cihazlarını, sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çankırı, termal kaynaklarımızla sağlık turizmi açısından da bizim için önemli bir nokta. Burada özellikle sağlık turizmini, termal turizmini mevzuatsal anlamda yeniliyoruz. Burayı bir şekilde termal turizmimizin merkezlerinden bir tanesi yapacağız. Bunun yanında biliyorsunuz su ve barajlarla ilgili, Kızlaryolu Barajı yapılarak Çankırı'mızın su problemi büyük oranda çözülmüş durumda. Sağlık hizmetleriyle ilgili, özellikle koruyucuyu önemseyen, aynı zamanda da burada olduğu gibi hastanemizi yenileyen bir sağlık anlayışımız var. Toplumumuzdan bedenlerini korumalarını, bedenlerinin kıymetini bilmelerini istiyoruz. Sağlıklı kalmalarını istiyoruz ama hastalandıkları zaman da bütün fiziki altyapımızla, insan gücümüzde onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ben emeği geçenlere yeniden teşekkür ediyorum. Çankırı bizim için Ankara'nın komşusu, aynı zamanda sağlık hizmetlerinde ileri seviyeye gelecek bir il olarak görüyoruz."

Bakan Memişoğlu, konuşmanın ardından Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

