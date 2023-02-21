Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 294 yaralı (9)

Güncel Haberler

Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 294 yaralı (9)

BAKAN KOCA: 18'İ AĞIR 294 YARALIMIZ VARSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremden sonra yaralıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN KOCA: 18'İ AĞIR 294 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremden sonra yaralıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaşanan depremler sonucunda bazı sağlık kurumlarında çatlaklıklar oluştuğuna dikkati çeken Bakan Koca, "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var, 18'inin durumu maalesef ağır. İlk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir. Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, -


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Fahrettin Koca Twitter Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title