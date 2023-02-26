Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Masal Park yanında kurulan geçici barınma merkezine gelen Bakan Koca, çadırda kalan vatandaşları ziyaret etti, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Burada kalan çocuklarla da görüşen Bakan Koca, oyuncak hediye ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Merkezde görevli sağlık personeliyle de bir araya gelen Bakan Koca, daha sonra yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: AA / Güncel Fahrettin Koca Kahramanmaraş Osmaniye Güncel Haberler

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