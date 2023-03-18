Sağanakta köprü yıkılınca, öğrencileri derenin diğer tarafına sırtlarında taşıyarak geçirdiler

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinin kırsal Sevindik Mahallesi'nin içinden geçen derenin üzerindeki köprü, etkili olan sağanakta yıkıldı. Yağmur sırasında okulda olan öğrenciler, derenin diğer tarafına yakınları tarafından sırtta taşınarak geçirildi.

Çınar ilçesinin kırsal Sevindik Mahallesi'nde 15 Mart günü etkili olan sağanakta mahallenin içinden geçen dere taştı. Taşkında, dere üzerindeki Sevindik İlk ve Ortaokulu ile mahalleyi birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Mahalleli, yağmur sırasında okulda olan çocuklarını, taşıyarak derenin diğer tarafına geçirdi. Köprü yıkıldığı için diğer günlerde ise çocuklar okula gidemedi.

Liselere Giriş Sınavı'na ( Lgs ) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencisi Hatice Kaçan (14), köprünün yıkılmasıyla derslerinden geri kaldığını belirterek, "Ben 3 gündür okula gidemiyorum ve LGS öğrencisiyim. Önümde liseye geçiş sınavım var. Yol yapılmıyor. Arkadaşlarım 3 gündür ders alırken ben alamıyorum. Hayallerim var, o hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Hayalim ailemin de desteğiyle savcı olmak. Yolun yapılmasını istiyorum" dedi.