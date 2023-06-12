Kırşehir'de aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar, ilçeler ve köylerde sele neden oldu. Kırşehir'in Akpınar, Boztepe ve Mucur ilçesinde sağanak yağışların etkisiyle tarım alanları da zarar görürken, bazı mandıra alanlarını da su bastı.

- Sağanak yağışlar Kırşehir'in ilçelerini vurdu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar, ilçeler ve köylerde sele neden oldu.

Kırşehir'in Akpınar, Boztepe ve Mucur ilçesinde sağanak yağışların etkisiyle tarım alanları da zarar görürken, bazı mandıra alanlarını da su bastı. Sağanak yağışlar nedeniyle yine Mucur, Akpınar ve Boztepe ilçelerinde önemli tarım alanları zarar görmüştü. Yoğun yağışlar nedeniyle Kırşehir Valiliği de Meteorolojik verilerle uyarılarda bulundu. Sabah erken saatlerde yapılan uyarıda, Kırşehir ve çevresinde kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıda, "Kırşehir ve çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Ani oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar olabilir" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de zarar gören tarım arazileri ile ilgili zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.