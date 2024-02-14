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Safranbolu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç refüjdeki su kanalına devrildi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Kadıbükü köyü mevkisinde U.O. idaresindeki 41 ASK 885 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan S.O. yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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