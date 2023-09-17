Safranbolu'da Çavuş Üzümü Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çavuş üzümü hasadı başladı. Ancak bu yıl çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar nedeniyle rekolte düşük bekleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan, çavuş üzümünde bu yıl çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar nedeniyle rekolte düşük bekleniyor.

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.

"Çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, az çekirdek sayısı, orta iri şekliyle dikkat çeken Çavuş Üzümü Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin çalışmalarıyla, coğrafi işaretle tescillenmişti.

Çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar nedeniyle ortaya çıkan hastalık dolayısıyla ilçede Çavuş Üzümünde rekolte düşük bekleniyor.

İlçede 15 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Emine Özkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 3 dönümden fazla bir alanda üretim yaptıklarını belirtti.

Çavuş üzümünün diğer erkenci üzümlerden daha geç olgunlaştığını ifade eden Özkan, "Çavuş üzümünü diğerlerinden ayıran ince kabuklu, hoş kokulu olmasıdır. Safranbolu Yazıköy köyünde daha iyi yetişir. Bu yöreye ait olduğundan dolayı 1-2 yıl önce tescillendi" dedi.

Üretimini yaptığı üzümleri pazar ve marketlere sattığını aktaran Özkan, bu yıl ki rekoltenin düşük olmasının nedeniyle ilgili "Bizi çok etkiledi. Tam çiçek açma döneminde çok yağmur yağdı. Bağlar çıkamadı. Çocuklarım ve eşim ziraatçi olduğundan bağlama dönemlerinde çok gözlemledik. Hastalık gördüğümüzde anında müdahale ettik. Bu ilaçlamayı 2-3 gün içerisinde kaçırırsan hasat alamazsın. Bu yıl geçen yıllara göre verim düşük" dedi.

Özkan, üzüm yetiştiriciliğine başladıktan sonra İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çok büyük destekleri olduğunu kaydederek teşekkür etti. - KARABÜK