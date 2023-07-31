Safranbolu Belediyesi'nin serasında yetiştirilen meyve ve sebzeler 'Halkın Bakkalı'nda satışa sunulacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyeye ait serada yetiştirilen meyve ve sebzeler 'Halkın Bakkalı'nda satışa sunulacak. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda kurulan seralarda, ata tohumlarıyla maniye domatesi, salata, biber, kabak, fasulye ve patlıcan gibi temel gıdaların yetiştirilmesine devam ediliyor. Serada yetiştirilen sebze ve meyveler haftada iki gün Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Çankaya Belediyesi'nin destekleri ile açılan Çankaya Parkı içerisindeki Halkın Bakkal'ında satışa sunulacak. Belediye Başkanı Elif Köse, 'Halkın Bakkalında çok yakında mini bir manav da göreceksiniz. Bu gördüğünüz manavdaki tüm sebzeler yine Safranbolu Belediyesi'nin seralarında tarım alanında üretilmiş sebze ve meyveler olacak. Onları da yine sizlerle paylaşmaktan gurur duyacağız. Bugüne kadar yaptığımız tüm işler bizim gururumuz, bundan sonra yapacaklarımız da heyecanımız olacak. Organik tarıma önem veren Safranbolu halkı, her hafta Cuma ve Cumartesi günleri belediyemizin seralarında üretilen doğal tarım ürünlerine Halkın Bakkal'ında ulaşma imkanı bulmuş olacak' dedi. - KARABÜK