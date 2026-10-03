Haberler

Saadet Partisi 'Kelime Borsası' videosunda hükümete denetim eleştirisi yöneltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi 'Kelime Borsası' videosunda hükümete denetim eleştirisi yöneltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi, fon krizini konu alan 'Kelime Borsası' adlı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda hükümete denetim ve hesap verme eleştirileri yöneltildi; 'Bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı' ifadesi yer aldı.

(ANKARA) – Saadet Partisi, fon krizine ilişkin yarışma programı formatında hazırladığı "Kelime Borsası" adlı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hükümete denetim ve hesap verme eleştirilerinin yöneltildiği videoda, "Bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı" ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi, fon krizini konu alan bir video yayımladı. "Kelime Borsası" adıyla hazırlanan videoda, sunucunun soruları ve yarışmacıların yanıtları üzerinden "borsa", "vurgun", "alın teri" ve "hükümet" kavramları ele alındı.

Videoda, küçük yatırımcı için "sabır", bazıları için ise "bağlantı" gerektiren yerin sorulduğu bölümde "borsa" yanıtı verildi. Yarışmacı, "Sabır denince kararsızdım ama bağlantı denince emin oldum" ifadelerini kullandı.

"Herkes kaybederken birilerinin servetine servet katmasına ne denir?" sorusunu ise "vurgun" diye yanıtlayan yarışmacı, "Son zamanlarda sık duyuyoruz, aşina olduk" dedi.

"SON ZAMANLARDA DAHA FARKLI KAZANÇ MODELLERİ REVAÇTA"

Emek vererek elde edilen kazancın "alın teri" olarak tanımlandığı bölümde sunucu, yanıtı bulmakta zorlanan yarışmacıya, "Uzun zamandır duymadığınız için zor anımsadınız herhalde" diye seslendi. Yarışmacı da "Biraz son zamanlarda daha farklı kazanç modelleri revaçta" karşılığını verdi.

Ekonomiden denetime kadar hesap sorulacak yönetimin sorulduğu bölümde ise "hükümet" yanıtı verildi. Yarışmacı, "Denetimi bilmem de hesabı kime soracağımız belli" ifadelerini kullandı.

"KAYBOLAN ALIN TERİNİN HESABI HENÜZ KAPANMADI"

Video, sunucunun şu sözleriyle sona erdi:

"Kelimeleri bildik, cevapları bulduk. Asıl mesele gerçek hayatta hesabı kimin vereceğini bulabilmek. Kelime Borsası burada kapandı, ama bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı."

Kaynak: ANKA
İspanya Meclisi iki konut kararnamesini reddetti, erken seçim bekleniyor

Çözülemeyen konut krizi ülkeyi sarstı! Erken seçim kapıda
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
Fransa’da liselilerin protestoları eğitimi durdurdu: 400’den fazla okul kapatıldı

Liselilerin eylemi eğitimi vurdu: Yüzlerce okul kapatıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Uşak’ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Bu araç bir aileye mezar oldu!

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

Günün en acı karesi! Babaya son bakış

Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Semih Varol'un da aralarında bulunduğu 10 fenomen adli kontrolle serbest bırakıldı

Kavga yayınlarıyla ayda 500 bin kazanıyorlardı! Karar çıktı