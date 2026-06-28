Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yüzde 100 Yerli ve Milli Dediğimiz Jetin Motorunu Neden Trump Hediye Ediyor?"

(ADIYAMAN) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yüzde 100 yerli ve milli dediğimiz jetin motorunu neden Trump bize hediye ediyor? Amerikalı yetkililerin ağzından Kaan jet motorunun yapıldığını, bize hediye edileceğini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Kaportası bizden, bir problem yok ama motoru Amerika'dan olan bir jetin kullanma izni bizden mi olur Amerika'dan mı olur?" diye sordu.

Arıkan, Adıyaman'da medya, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO Zirvesi nedeniyle "başkentte hayatın durma noktasına geldiğini" ifade eden Arıkan, zirvenin en önemli konuğu olarak nitelendirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye "Kaan jetlerinin motorlarını getireceği" yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Savunma sanayisindeki adımları her platformda desteklediklerini ancak ortadaki çelişkinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:

"Şunu Adıyaman'da sizlerin huzurunda, basın mensuplarının huzurunda sormak istiyorum: Yüzde 100 yerli ve milli dediğimiz jetin motorunu neden Trump bize hediye ediyor? Bunu sormak lazım. Amerikalı yetkililerin ağzından Kaan jet motorunun yapıldığını, bize hediye edileceğini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Kaportası bizden, bir problem yok ama motoru Amerika'dan olan bir jetin kullanma izni, sizin takdirinize sunuyorum, bizden mi olur Amerika'dan mı olur?"

"2 MİLYAR DOLAR PARAMIZI NİÇİN ALDINIZ?"

Türkiye'nin üretim programından çıkarıldığı F-35 savaş uçaklarına da değinen Arıkan, "Trump geldiğinde şu soru sorulmalı; siz yıllar önce 2 milyar dolar bizim paramızı aldınız, 'F-35 uçaklarını vereceğiz' dediniz, aradan bunca yıl geçti, parasını verdiğimiz uçakların hala alınamadığını görmek de bizleri tedirgin ediyor" dedi.

NATO ile savaşma çağrısı yapmadığını ancak teşkilatın gerçek yüzünün bilinmesi gerektiğini ifade eden Arıkan, "Hafızalarımızda daha çok taze; Bosna'da, Kosova'da NATO'nun neler yaptığını hep beraber gördük. Srebrenitsa Katliamı'nı nasıl unutabiliriz biz? Kosova'daki hadiseleri, hala selametin sağlanamadığını nasıl unutabiliriz? Hemen yanı başımızda Irak işgalini, Libya'daki hadiseleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca NATO'nun neler yaptığını ve en nihayetinde NATO üyesi birçok ülkenin Gazze'deki katliama ne kadar sessiz kaldığını, İsrail'e ne kadar destek olduğunu gözden kaçırarak NATO'yu değerlendirmemiz asla mümkün değildir" dedi.

Adıyaman'daki temasları kapsamında düzenlenen toplantının ardından Adıyaman Mezarlığı'na geçen Arıkan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların kabirlerini ziyaret etti.

Kaynak: ANKA