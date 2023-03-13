Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul ettiklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı ve bölgede barışın temini ile insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ve Rusya arasında görüşme yapıldı. Görüşmeye Rusya'yı temsilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM'yi temsilen ise BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan katıldı.

60 GÜN SÜREYLE UZATILDI

Gerçekleşen ilk tur görüşmelerinin ardından Rus basınına bilgi veren Verşinin, "Az önce Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyetiyle istişarelerin yeni turunu gerçekleştirdik" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Mart'ta sonlanacak olan anlaşmanın 60 gün daha uzatılması teklifini kabul ettiklerini belirten Verşinin, "Rusya, 18 Mart'ta ikinci dönem sona erdikten sonra bu anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, ama sadece 60 gün süreyle" ifadelerini kullandı. Verşinin ayrıca, Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle anlaşmanın tek taraflı işlediğine dikkat çekerek, yaptırımların hafifletilmesinin de anlaşmanın tamamıyla uygulanması için yeterli olmadığını ifade etti.

MSB: ATILAN ADIMLAR TAKDİRLE KARŞILANMAKTADIR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı ve bölgede barışın temini ile insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin katılımlarıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.

2. 13 Mart'ta Birleşmiş Milletler koordinatörlüğünde Cenevre'de; Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya Federasyonu tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya Federasyonu gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması hâlinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır.

3. Taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımlar takdirle karşılanmaktadır. Bununla birlikte, tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

4. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır.

5. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

EN SON 120 GÜN SÜREYLE UZATILMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması üçüncü kez uzatılmış olacak. Anlaşma en son geçtiğimiz sene kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı.