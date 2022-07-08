Rusya Savunma Bakanlığı: Washington, Ukrayna'daki Biyolojik Savaş Faaliyetlerine 250 Milyon Dolar Harcadı - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı: Washington, Ukrayna'daki Biyolojik Savaş Faaliyetlerine 250 Milyon Dolar Harcadı

Xinhua - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı: Washington, Ukrayna'daki Biyolojik Savaş Faaliyetlerine 250 Milyon Dolar Harcadı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, Pentagon'un Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı'nın (DTRA) 2005'ten 2016'ya kadarki faaliyetleri hakkında yakın zamanda Rusya Savunma Bakanlığı tarafından elde edilen bir raporun, "Pentagon'un Ukrayna'daki faaliyetlerinin sadece yasadışı askeri ve biyolojik araştırmalar için bir paravan olduğunu doğruladığını" söyledi.

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü, ABD'nin 2005'ten bu yana Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlere 250 milyon ABD dolarından fazla harcadığını açıkladı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, ABD'nin Ukrayna ve diğer bölgelerde finanse ettiği biyolojik silah program çalışmalarını araştırdığını ve yakın zamanda Pentagon'un Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı'nın (DTRA) 2005'ten 2016'ya kadar olan faaliyetleri hakkında bir raporu ele geçirdiğini söyledi. Kirillov, raporun DTRA'nın faaliyetlerini, yani örgütün ulusal bir mikroorganizma koleksiyonunu Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edebilmesi, biyolojik değerlendirmeler yapabilmesi ve epidemiyolojik durumu kötüleştirebilen özellikle tehlikeli ve ekonomik açıdan önemli enfeksiyonları araştırmayı amaçlayan projeler uygulayabilmesi gerçeğini tam olarak değerlendirdiğini söyledi.

Raporda ayrıca Ukrayna'daki Biyolojik Tehdit Azaltma Programı'nın sponsorları ve uygulayıcıları hakkında belirsiz veriler de yer aldı. Soros Vakfı gibi program sponsorlarının faaliyetleri biyogüvenlik konularıyla bağlantılı bulunmadı. Kirillov, "Bu, Pentagon'un Ukrayna'daki faaliyetlerinin yalnızca yasadışı askeri ve biyolojik araştırmalar için bir paravan olduğunu doğruluyor" dedi. Kirillov'a göre, Ukrayna ve diğer Sovyet sonrası devletler, ABD ve NATO müttefikleri için biyolojik silahlara yönelik bir "deneme alanı" haline geldi.

Xinhua / Güncel

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