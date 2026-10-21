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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Vershinin-Batrakov görüşmesini video paylaştı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Vershinin-Batrakov görüşmesini video paylaştı Haber Videosunu İzle
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Vershinin-Batrakov görüşmesini video paylaştı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçi Sergey Vershinin ile Galatasaraylı futbolcu Aleksey Batrakov arasındaki görüşmenin videosunu paylaştı. Videoda Vershinin'in Batrakov'a dört soru sorduğu ve Batrakov'un ünlü olmak ile Türkiye'de kaynaşmaya dair yanıtlar verdiği görülüyor.

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ileGalatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığ Rus futbolcu Aleksey Batrakov arasındaki görüşmeye ilişkin bir video yayımladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sergey Vershinin ile Rus futbolcu Aleksey Batrakov arasındaki görüşmeye ilişkin bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Değerli dostlar, daha önce yayımlanan paylaşımlarımızın devamı niteliğinde Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sergey Vershinin ile Rus futbolcu Aleksey Batrakov arasındaki görüşmeye dair kısa bir videoyu sizlerle paylaşmak isteriz. Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği kanalına abone olmayı unutmayın" denildi.

Paylaşılan videoda Büyükelçi Vershinin Batrakov'a dört soru sordu. Buna göre "Size en son ne zaman Aleksey Andreyeviç diye hitap edildi" sorusuna Batrakov, gülerek, "Galiba şu an ilk ve son kezdi" yanıtını verdi. Batrakov, "Ünlü olmak zor zanaat, öyle mi" sorusunu ise "Hayır bu işimizin bir parçası" diyek yanıtladı.

Batrakov, Vershinin'in "Buradan memnun musunuz? Kaynaşabildiniz mi" sorusu üzerine "Evet, çok iyi kaynaştık hem de" ifadesini kullandı. Batrakov son olarak, "Bu, spor kariyerimizde ilk büyük icraatımız mı" sorusuna da "Benim için kesinlikle" karşılığını verdi.

Videoya göre Vershinin, Batrakov ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de görüştü. Vershinin, Özbek'e, "Takımı zafere taşıyacak ancak elbette Türk takım arkadaşlarıyla birlikte" dedi.

Kaynak: ANKA
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