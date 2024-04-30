Rusya'da İklim Değişikliği Nedeniyle Su Taşkınları Yaşanıyor

Dünya'da yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki su taşkınları yaşanıyor.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde bulunan Ural Nehri üzerindeki bir barajda nisanın başında gedik açıldı ve taşkınlar yaşandı, söz konusu taşkına hızla eriyen karlar sebep olurken 30'dan fazla bölgede 200'ü aşkın yerleşim birimi etkilendi.

Nehirlerdeki su debisinin kritik seviyeye ulaştığı ve acil durum ilan edilen Orenburg, Tümen, Kurgan ve Altay bölgelerinde binlerce ev, bahçe ile onlarca köprü sular altında kaldı.

Söz konusu bölgelerdeki yerleşim birimlerinde mahsur kalanların kurtarılması ve tahliye çalışmaları günlerce devam etti.

Rus hükümetine söz konusu seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her hafta toplantılar yaparak yetkililerden bilgi alıyor.

Son 10 yıldaki iklim değişiminin dünyanın diğer bölgelerine nazaran Rusya'da daha fazla etkili olması ülkedeki ısının artmasına, karların hızlı erimesine ve su baskınlarına neden oldu.

Sıcaklığının artma eğiliminde olduğu ülkede, olağan dışı hava olaylarından kaynaklı yoğun yağışlar ve su taşkınları gibi büyük ölçekli felaketlerin sıklıkla yaşanabileceği öngörülüyor.

Rus uzmanlar, ülkedeki su taşkınlarının insan hayatına ve doğaya etkisini, nedenlerini AA muhabirine değerlendirdi.

"Hava sıcaklığındaki artış, daha keskin hava değişikliğine yol açacak"

Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığına bağlı Kamu Konsey Üyesi ve Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) bağlı Çevre Eğitim Konsey Üyesi Vladimir Pinayev, sellerin yaşandığı bölgelerdeki duruma ilişkin, "Birçok bölgede acil durum ilan edildi. Bu durumun ciddiyetini, devlet kurumlarının insanların hayatını ve sağlığını korumak için oluşan duruma müdahale etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Sellerin yaşandığı topraklardan insanlar tahliye ediliyor. Durum takip ediliyor." bilgisini verdi.

Su baskınlarının insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirten Pinayev, mezarların su altında kaldığını, su taşkınlarının kanalizasyon sistemleri ve şehirlerin altyapılarına zarar verdiğini söyledi.

İklim uzmanı Pinayev, "Tüm bunlara sıhhi ve epidemiyolojik açıdan acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Sosyal anlamda ise temel sorunlardan biri hasar gören mülklerin onarılması, evlerin yeniden inşa edilmesi ve günlük yaşamın yeniden düzene sokulmasıdır." diye konuştu.

Su baskınlarının ekolojik sistemi de etkilediğini belirten Pinayev, bu durumun hayvanların güvenli bölgelere göç etmesine yol açtığını anlattı.

Pinayev, nehirlerdeki su taşkınlarının sebeplerine ilişkin şunları aktardı:

"Bu kış normalden fazla kar yağdı. Bu karların hızla erimesi nedeniyle su baskınları yaşandı. Ayrıca, soğuk hava da sellere yol açtı. Soğuk havada toprak donuyor. Bu da toprağın suyu emmesine engel oluyor."

İklim değişikliği sorununa da değinen Pinayev, hava sıcaklığının gelecekte artabileceğini kaydederek, "Gezegende hava sıcaklığındaki artış, havanın ısınmasından ziyade daha keskin hava değişikliğine yol açacak. Bu da bu tür büyük ölçekli felaketlerin daha sık yaşanabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya'da hava sıcaklığı gezegene göre 2,5 kat daha hızlı artıyor"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesine (RUDN) bağlı Ekoloji Enstitüsü Çevre Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Alyona Konovalova, Rusya'nın Avrupa kısmında kış mevsiminin soğuk ve karlı olması nedeniyle seller açısından baharın "zor" geçeceğini söyledi.

Su baskınları sonucu ortaya çıkan sorunlara değinen Konovalova, içme suyunun kalitesinin denetlenmesine dikkati çekerek, "Seller bölgesinde içme suyundaki bakteri miktarının ölçülmesi ve kirli suyun, su besleme sistemine karışıp karışmadığının kontrol edilmesi gerekiyor." dedi.

Su baskınlarının tarım sektörünü de olumsuz etkilediğine işaret eden Konovalova, su altında kalan arazilerin tuzlanmaya başladığına ve bunun da tarımda kayıplara yol açtığına işaret etti.

Konovalova, Rusya'daki su taşkınlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığına işaret ederek, şu şekilde devam etti:

"Rusya'daki seller, iklim değişikliğinin bir sonucu olabilir. Rusya Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisinin verilerine göre (Rosgidromet) son 10 yılda Rusya'da iklim dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ısındı. Bilim insanları, Rusya'da hava sıcaklığının gezegene göre 2,5 kat daha hızlı arttığını söylüyor. Bunun iki nedeni var: Ülkenin üçte ikisi, iklim değişikliğinin daha belirgin olduğu bölgede bulunuyor ve toprakların büyük kısmı da okyanustan daha hızlı ısınan karadan oluşuyor."

Bunun soğuk kışların yaşanmayacağı anlamına gelmediğini belirten Konovalova, "Dönem dönem soğukların yaşanması mümkün. İklim bilimcileri bunu iklim sisteminin gerginliği olarak nitelendiriyor. Genel olarak hava sıcaklığının artması eğilimi söz konusudur. Sıcak hava dalgaları daha uzun sürebilecek, yağışlar ise daha sık yaşanabilecek." öngörüsünde bulundu.

Doğa ve iklim uzmanı Konovalova, bu sorunun tarım ve gıda üretim alanını büyük ölçüde etkileyebileceğini söyledi.