Rusya Büyükelçisi: Putin-Erdoğan diyaloğu benzersiz

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye ile ikili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini çözüme kavuşturmayı mümkün kılan siyasi diyaloğun devam ettiğini belirterek, "Bu hususta, ülkelerimizin liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli iletişim benzersiz bir rol üstlenmektedir" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Rusya Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile AK Parti Kayseri Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin konuşmasında bugün Rusya'nın ekonomik, ilmi, teknolojik ve insani potansiyelini kuvvetlendirerek ileriye doğru kararlılıkla yürüdüğünü belirterek, "Zorlu uluslararası şeraite rağmen memleketimiz, büyük ölçekli projelerini gerçekleştirmeye, alt ve üst yapılarını iyileştirmeye, sanayisini, bilimsel üretimini ve eğitim sistemini kuvvetlendirmeye devam etmekte, daima ileri doğru hareketini sürdürmektedir. Egemen devletlerin eşitliği, uluslararası hukuka saygı ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi prensiplerine dayanan daha adil ve istikrarlı bir dünya düzeninin inşası için Rusya'nın duruşu bakidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE MÜNASEBETLERİMİZ BİZİM İÇİN HUSUSİ BİR ÖNEME SAHİP"

Verşinin konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerimiz bizim için hususi bir öneme sahiptir. Rusya ve Türkiye, karşılıklı etkileşimlerin zengin bir tarihiyle birbirlerine bağlı olan önemli partnerler olmalarının yanı sıra yoğun ekonomik bağlara sahip ve oldukça canlı insani temasların da yaşandığı birer komşudurlar."

Enerji ve ticaretten turizme, kültüre, eğitime ve karşılıklı olarak nitelikli insan kaynağı teminine dek varan hemen tüm mühim başlıklar; bugün, Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin kapsamı içerisinde yer almaktadır. İkili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini ivedilikle çözüme kavuşturmayı mümkün kılan düzenli siyasi diyaloğumuz sürdürülmektedir. Bu hususta, ülkelerimizin liderleri Vladimir Vladimiroviç Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli iletişim benzersiz bir rol üstlenmektedir."

"RUSYA-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN KUVVETLENDİRİLMESİNİ ÖNEMLİ VAZİFELERDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Verşinin, henüz Türkiye'de kısa bir süredir bulunmasına rağmen, ilişkilerin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğuna, karşılıklı saygı ve güveninin her iki tarafa da fayda sağlayan çözüm arayışlarında gösterilen çabanın ve pragmatizmin ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ne denli sağlam bir temel teşkil ettiğine sarih bir şekilde kani olduğunu dile getirdi. Verşinin, "Rusya-Türkiye iş birliğinin daha da kuvvetlendirilmesini, üstlendiğimiz misyonun en önemli vazifelerinden biri olarak görmekteyim. Memleketlerimiz arasındaki bağların geliştirilmesi hususunda ellerinden gelen gayreti gösteren tüm Türk partnerlerimize ve elbette ki Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımıza şükranlarımı ifade etmek isterim. Sizlerin çabaları, Rusya ve Türkiye halklarının birbirlerini daha iyi anlamalarına, Rus dili ve kültürünün korunmasına, insani işbirliklerinin gelişmesine vesile olmaktadır" dedi.

Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin zengin bir tarihe, kuvvetli geleneklere, bölgesel ve küresel meselelerde önemli rollere sahip devletler olduğunu söyleyerek, "Şundan eminim ki bugünlere dek biriken işbirliği tecrübesi ve ortaklıklarımızın geliştirilmesine yönelik her iki tarafın da gösterdiği çaba, dün ve bugün olduğu gibi istikbalde de halklarımızın çıkarlarına, bölgemizde ve de gezegenimizde barışın ve istikrarın tesisine hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Türkiye ve Rusya'nın bulundukları coğrafyanın istikrarı ve geleceği açısından özel öneme sahip iki ülke olduğunu vurguladı. Türkiye ile Rusya'nın köklü tarihlere, güçlü devlet geleneklerine ve önemli diplomatik birikimlere sahip olduğunu belirten Kulaklıkaya, "Yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz zamanın ve şartların ötesinde karşılıklı saygı ve ortak çıkar anlayışı temelinde gelişmeye devam etmektedir" şeklinde konuştu. Kulaklıkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde önümüzdeki dönemde Türk-Rus ilişkilerindeki bu olumlu ivmenin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sayın Büyükelçi, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi olarak görevinize yakın zamanda başlamanız vesilesiyle sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sahip olduğunuz birikim ve tecrübenin Türkiye'deki göreviniz sürecinde süresince ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine yönelik çabalarda sizlerle yakın mesai içinde olmayı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri sahne aldı. Koro, İzmir Marşı'nı seslendirdi ve katılımcılar marşa alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: ANKA