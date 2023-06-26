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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" dedi.

Güncel Haberler

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" dedi.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Vladimir Putin Belarus Rusya Güncel Haberler

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