Rusya-Çin Sirk Festivali, St. Petersburg'da İkinci Kez Düzenlendi

Üç gün süren "Dostluk" Rusya-Çin Sirk Festivali, Cumartesi günü Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg'da sona erdi.

Üç gün süren "Dostluk" Rusya-Çin Sirk Festivali, Cumartesi günü Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg'da sona erdi.

Bu yıl, St. Petersburg'un festivale ev sahipliği yaptığı ikinci yıl.

Etkinlik, St. Petersburg Radyo Metro radyo istasyonu, St. Petersburg Çin Kültür Merkezi ve Makarov Sirk Sanatları Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Festivale, çoğu uluslararası alanda sirk ödülü kazanmış Rusya ve Çin'deki 40'ın üzerinde sirk grubundan 600'den fazla çocuk ve genç katıldı. Gruplar, aralarında akrobasi, dövüş sanatları ve havada cimnastik hareketlerinin de olduğu çeşitli özgün beceriler sergiledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg'dan bildiriyor.

(XHTV)