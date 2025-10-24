Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası Türkiye'de yapıldı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından organize edilen 3'üncü Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, Akkuyu NGS sahası yakınında yapıldı.

Turnuvaya Rosatom'un nükleer enerji alanında projeler yürüttüğü veya planladığı 7 ülke olan Türkiye, Macaristan, Mısır, Kazakistan, Özbekistan, Güney Afrika ve Endonezya'dan 14 amatör sporcu ile gazeteciler ve uzmanlar katıldı. Etkinlikte, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. radyasyon kontrol uzmanları da yer aldı. Uzmanlar, turnuvada yakalanan balıklara dozimetrik kontrol uyguladı ve balıkların radyasyon seviyesinin güvenli olduğunu doğruladı.

Turnuvanın birincisi en çok balık tutan Macaristan takımı oldu. İkinciliği Endonezya, üçüncülüğü ise Mısır takımları kazandı. 'En Büyük Balık' ödülü ise Özbekistan takımına verildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS'nin inşaat bölgesinde düzenlenen Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, projenin halka açık olduğunu gösteriyor ve NGS inşaat sahasının bölgenin ekosistemi için güvenli olduğunu teyit ediyor. Bölgesel düzeyde, Türk balıkçılar için her yıl yarışmalar düzenliyoruz ve bu yıl uluslararası katılımcıları da sahamızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Turnuvanın düzenli olarak yapılması, nükleer güç santral inşaatının yüksek çevre standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü ve doğal çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını gösteriyor. Turnuvanın, Mersin ilini diğer ülkelerden gelen misafirlere açması, ilin eşsiz doğasına ve tarihine dikkat çekmesi ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santral projesinin uygulandığı bölgenin tanınırlığını artırması da önemli" ifadelerini kullandı.

Rosatom Uluslararası Ağı İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexandra Justus da şunları söyledi:

"Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, büyük ölçekli nükleer enerji projelerini hayata geçirirken doğaya karşı hassas yaklaşımımızı gösterme fırsatı sunuyor. Ortak ülkelerden gelen temsilcilerin, ekosistemi korumaya yönelik sorumlu yaklaşımımızı kendi gözleriyle görmesi bizim için önemli. Turnuva aynı zamanda, NGS çevresindeki altyapının geliştirilmesinin bölgeyi yaşamak, dinlenmek ve turizm için konforlu bir yere dönüştürdüğünü, yerel halkın gelecek nesilleri için yeni fırsatlar yarattığını da gösteriyor. Bu tür etkinlikler, nükleer enerjiye olan güveni artırıyor ve nükleer enerjinin geleceğin 'yeşil' enerji dengesinin temeli olabileceğini kanıtlıyor."

Macaristan takımından Laszlo Kern, "Bu turnuva hayatım boyunca unutamayacağım bir anı olacak, turnuvanın galibi olmaktan mutluyum ve Rosatom'a bu harika organizasyonu düzenlediği için minnettarım. Akkuyu NGS inşaat bölgesinin nasıl yaşadığını ve geliştiğini görmek de beni sevindirdi. Umarım bu cennet köşesine tekrar gelirim" diye konuştu.

Turnuva jürisinde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirak ise şunları söyledi:

"Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un böylesine uluslararası bir etkinlik düzenlemesinin, Türkiye'nin ve Akkuyu NGS'nin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarla yakın temas halinde bu tür bir projenin uygulanması, nükleer enerji hakkındaki yanlış algıların aşılmasına yardımcı oluyor."

Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Sekreteri ve Türk balıkçı Halil Yüğrük de konuyla ilgili, "Mersin'in Gülnar ilçesindenim. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin burada inşa edilmesinden dolayı mutluyum. Bu projenin hayata geçmesi, bölgede turizmin gelişimi, halkın desteklenmesi ve istihdam yaratılması açısından önemli. Bu santral aynı zamanda ülkemiz için de bir enerji kaynağı olacak. Bu etkinliğin Aydıncık'ta yapılmasından memnunuz ve organizatörlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışma katılımcısı ve Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Serkan Talha Koç da turnuvayla ilgili şunları dile getirdi:

"Nükleer güç santrali inşa edilen yerlerde balık olmaz diye yaygın bir yanlış algı var. İki yıldır burada düzenlenen balıkçılık turnuvasına katılıyorum ve durumu yakından gözlemliyorum. Yerel topluluğun bir parçası olan bir STK temsilcisi olarak, NGS inşaatının denizimize ve canlı organizmalara zarar vermediğini güvenle söyleyebilirim. Bu tür girişimlere karşı çıkmak yerine, durumu incelemek ve gerçeklere bakmak gerekir. Turnuvayı, bölge sakinleriyle en yakın etkileşim içinde, açık bir şekilde yaptık. Dernek başkanı olarak tam bir gönül rahatlığıyla ifade ediyorum: nükleer güç santrali bölgemize hiçbir zarar vermiyor."

Etkinlik programı kapsamında, Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibi, turnuvaya katılanlar için inşa halindeki Akkuyu NGS sahasına bir ziyaret düzenledi. Akkuyu NGS, sahaya ilk parti nükleer yakıtın getirilmesinden sonra 2023 yılında resmen nükleer enerji tesisi statüsü almıştı. Saha gezisine katılanlar, dünyanın en güçlü 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip kendinden tahrikli paletli vincin çalışmasını yakından görme fırsatı yakaladı. Büyük boyutlu ekipmanları kabul eden Doğu Deniz kargo terminalinin yanı sıra NGS operasyon personelinin eğitim gördüğü eğitim merkezi ve tam kapsamlı ünite kontrol odası simülatörü de ziyaret edilen noktalar arasındaydı. Ziyaretçiler ayrıca, gelecekteki NGS için personel yetiştirme programından mezun olan Türk mühendislerle sohbet etti. Bunların yanı sıra ziyaretçiler için Mersin'in ve Akkuyu NGS inşaat bölgesinin kültürel ve doğal mirasını daha yakından tanımalarını sağlayan kapsamlı bir kültürel program da düzenlendi.