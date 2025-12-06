Tamer Atalay'dan Konfederasyon açıklaması

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, 30. yılı kapsamında Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen görkemli kutlamanın, yalnızca diplomatik ve kültürel bir gece değil, aynı zamanda Romanya'daki Türk toplumunun kurumsal geleceğine yön verecek tarihi bir buluşma olduğunu aktardı. Etkinliğin en dikkat çekici yönünün ise Romanya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki teşkilatların ilk kez bu ölçekte ve resmiyette bir araya gelmesi olduğu bildirildi.

Türk STK temsilcileri, Dr. Tamer Atalay'ın ev sahipliğinde tek masa etrafında buluşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Toplantıda tüm STK'lar, aşağıdaki hedeflerde tam mutabakata vardı:

"Romanya'daki Türk toplumunun daha etkin temsil edilmesi

"Kurumsal gücün artırılması ve koordinasyonun sağlanması

"Tek ses, tek çatı ile daha güçlü bir görünürlük oluşturulması

"Gelecek nesillere güçlü kurumlar bırakılması"

Bu kapsamda, Romanya'daki Türk toplumu için ortak bir Birlik Deklarasyonu hazırlanması kararlaştırıldı.

Etkinliğe katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da STK'ların güç birliği girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Romanya'daki Türk toplumunun güçlü bir çatı altında birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

'BU BİRLİKTELİĞİ YILLARDIR HAYAL EDİYORDUK'

Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay, yaptığı değerlendirmede, "Yıllardır hayalini kurduğumuz birlik ruhunun bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkması hepimiz için gurur verici. Romanya'daki Türk toplumu artık daha güçlü, daha örgütlü ve daha görünür olacak" diye konuştu.