Haberler

Tamer Atalay'dan Konfederasyon açıklaması

Tamer Atalay'dan Konfederasyon açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30. yılı etkinliği kapsamında Bükreş'te düzenlenen toplantıda, Romanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları ilk kez bir araya gelerek ortak hedefler belirledi ve birlik deklarasyonu hazırlama kararı aldı.

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, 30. yılı kapsamında Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen görkemli kutlamanın, yalnızca diplomatik ve kültürel bir gece değil, aynı zamanda Romanya'daki Türk toplumunun kurumsal geleceğine yön verecek tarihi bir buluşma olduğunu aktardı. Etkinliğin en dikkat çekici yönünün ise Romanya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki teşkilatların ilk kez bu ölçekte ve resmiyette bir araya gelmesi olduğu bildirildi.

Türk STK temsilcileri, Dr. Tamer Atalay'ın ev sahipliğinde tek masa etrafında buluşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Toplantıda tüm STK'lar, aşağıdaki hedeflerde tam mutabakata vardı:

"Romanya'daki Türk toplumunun daha etkin temsil edilmesi

"Kurumsal gücün artırılması ve koordinasyonun sağlanması

"Tek ses, tek çatı ile daha güçlü bir görünürlük oluşturulması

"Gelecek nesillere güçlü kurumlar bırakılması"

Bu kapsamda, Romanya'daki Türk toplumu için ortak bir Birlik Deklarasyonu hazırlanması kararlaştırıldı.

Etkinliğe katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da STK'ların güç birliği girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Romanya'daki Türk toplumunun güçlü bir çatı altında birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

'BU BİRLİKTELİĞİ YILLARDIR HAYAL EDİYORDUK'

Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay, yaptığı değerlendirmede, "Yıllardır hayalini kurduğumuz birlik ruhunun bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkması hepimiz için gurur verici. Romanya'daki Türk toplumu artık daha güçlü, daha örgütlü ve daha görünür olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.