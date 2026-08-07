Çin ihracatında yeni itici güçler: robotlar, yapay zeka ürünleri ve yenilikçi ilaçlar

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin, inovasyon odaklı yüksek katma değerli sektörlere yöneldikçe robotlar, yapay zeka bağlantılı ürünler ve yenilikçi ilaçlar ülkenin ihracat büyümesinin yeni itici güçleri olarak öne çıkıyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkenin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 arttı. Endüstriyel robotlar ve üç boyutlu yazıcılar da dahil olmak üzere yüksek teknoloji ürünleri, toplam ihracat artışının yaklaşık yüzde 60'ına katkı sağladı.

Endüstriyel robot ihracatı geçen ay yüzde 13,2 artarak 7,34 milyar yuana (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) ulaştı. Bu artış, Çin'in 2025 yılında endüstriyel robotlarda ilk kez net ihracatçı konumuna yükselmesiyle yakalanan ivmenin sürdüğünü gösteriyor.

Endüstriyel robotların yanı sıra Çin yapımı tüketici robotları ve insansı robotlar da dünya genelinde imalat sektörü ve günlük yaşamda giderek daha yaygın kullanım alanı buluyor.

Resmi verilere göre, yılın ilk yarısında cerrahi robot ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 kat artarak 480 milyon yuana çıktı. Temizlik robotları ile aralarında insansı robot, robot köpek, biyobenzetim ürünü balık ve kuşların da bulunduğu akıllı biyonik robotların ihracatı ise 18,09 milyar yuana ulaştı.

Yapay zeka bağlantılı ihracat da ivme kazandı. Ocak-haziran döneminde, elektronik bileşenler ve bilgisayar parçaları ihracatı çift haneli büyüme kaydederek, genel ihracat büyümesine toplamda 6,9 yüzde puanlık katkı sağladı.

İmalat ürünlerinin ötesinde Çin'in teknoloji ihracatı ise dijital hizmetleri de kapsayacak şekilde genişledi. Çinli şirketlerin, dış pazarlara giderek daha fazla yapay zeka algoritması, bulut bilişim ve dijital çözümler sunduğu belirtiliyor. Büyük dil modellerini bir araya getiren küresel platform OpenRouter, temmuz ayında en çok kullanılan altı modelin tamamının Çin'de geliştirilen açık kaynaklı modeller olduğunu açıkladı.

Çin'in ilaç sektöründe de benzer bir değişim gözlemleniyor. Çinli şirketler, yeni ilaçlar için yaptıkları lisans anlaşmaları sayesinde inovasyonlarını giderek daha fazla küreselleştiriyor.

Yılın ilk yarısında Çinli şirketler, aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu 20 ülke ve bölgedeki ortaklarıyla yenilikçi ilaçlar için 81 dış lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmaların toplam değeri, 2025 yılının tamamına ait rakamın yüzde 80'ine karşılık geliyor.

Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'ne göre, an itibarıyla dünya genelinde yeni ilaçların yaklaşık yüzde 30'unu geliştiren Çin, küresel alanda ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Xinhua