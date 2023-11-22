Rize Valisi Baydaş, öğrencilerle "Son Akşam Yemeği" filmini izledi

Rize'de öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmini izledi.

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu edildiği film, Rize Valiliğinin himayesinde sinema salonunda seyirciyle buluşturuldu.

Filmi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileriyle izleyen Vali İhsan Selim Baydaş, filmin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu anlamlı filmin tekrar tekrar izlenmesi gerektiğini belirten Baydaş, " Cumhuriyet, yokluk, yoksulluk ve büyük sıkıntılarla ateş çemberinden geçilerek kuruldu. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak, muzaffer ve bahtiyar olacaktır. Buna inanıyoruz." dedi.

Filmi, öğrencilerin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Genel Meclisi Başkanı Sabit Karafazlı da izledi.