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Rize'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Rize'de Fener Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Fener Mahallesi mevkisinde Burak E. yönetimindeki 53 EC 039 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 53 EL 798 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerde bulunan Fatih S.K. ve Hasan Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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