Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa, yakalandığı dere yatağında kesildi. Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa, yakalandığı dere yatağında kesildi. Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Yusuf ve Cevat Okumuş ile ortaklarına ait boğa kaçtı. Boğa, kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş'a boynuzuyla vurarak bir süre yerde sürükledi. Kaburgası kırılan Okumuş, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgeden uzaklaşarak ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresi yatağına indi. Boğa sahiplerinin yardım istemesi üzerine olay yerine Rize Özel İdare Kurban Timi geldi. Kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından iğne yardımı ile sakinleşti. Bulunduğu yerde kesilen boğa, daha sonra ilkel teleferik yardımı ile yola ulaştırıldı. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Yusuf Okumuş Rize Güncel Haberler

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