Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı

HEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'de Pazar- Hemşin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Pazar-Hemşin kara yoluna düştü.

Bölgeden geçen araç olmaması sayesinde herhangi bir kazanın olmadığı heyelanda yol trafiğe kapandı.

Ulaşımın alternatif yoldan sağlandığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri sürücüleri, bölgede kaya düşme riskinin devam etmesi sebebiyle çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahı kullanmaları konusunda uyardı.